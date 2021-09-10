Канберра, 10 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Австралийский поп-певец Трой Сиван вернулся с новым синглом под названием «Angel Baby». Она была написана Сиваном вместе с Джейсоном Эвиганом, Майклом Поллаком, Сарой Хадсон и JHart, сообщает портал Pitchfork.

Gage Skidmore Трой Сиван

«Angel Baby» — это моя попытка исполнить любящую, влюбленную, мега-поп, веселую, мощную балладу. Я подумал, что нам нужно еще несколько таких», — сказал Сиван в своем заявлении.

Новая песня — первый сингл Сивана с момента выхода мини-альбома «Dream» в 2020 году. После «Easy», его сотрудничества с Кейси Масгрейвз и Марком Ронсоном, Сиван выпустил «Could Cry Just Thinkin About You» и «You», с Regard и Тейтом Макреем.