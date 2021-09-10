Елена Шмелева: проект «Профессионалитет» — правильная и своевременная мера
Казань, 10 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила сохранять объем образовательных программ по новой модели профессионального образования. С ее точки зрения, это позволит выпускать всесторонне развитых специалистов.
Сегодня планируется реализовать инициативу по введению нового уровня образования — проект «Профессионалитет» подразумевает сокращение сроков обучения в сфере среднего специального образования, отметила сопредседатель ОНФ Елена Шмелева в ходе визита в Казань.
По ее словам, нужно повышать качество преподавания общекультурного компонента в программах среднего профобразования, чтобы новое высокотехнологическое СПО выпускало всесторонне развитых специалистов. Повышению качества образования может способствовать также развитие практической подготовки в колледжах, в том числе через отраслевые предприятия, отметила руководитель «Сириуса».
Кроме того, следует развивать механизмы академической мобильности.