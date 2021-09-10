Казань, 10 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила сохранять объем образовательных программ по новой модели профессионального образования. С ее точки зрения, это позволит выпускать всесторонне развитых специалистов.

Rsv.ru Елена Шмелева

Сегодня планируется реализовать инициативу по введению нового уровня образования — проект «Профессионалитет» подразумевает сокращение сроков обучения в сфере среднего специального образования, отметила сопредседатель ОНФ Елена Шмелева в ходе визита в Казань.

«Это правильная и своевременная мера, если учесть ускорение технологий и появление новых моделей организации образовательного процесса, позволяющих обеспечить качественную подготовку в более короткие сроки. Одновременно в профессиональном и педагогическом сообществе активно обсуждается риск того, что сокращение срока освоения программ произойдет, прежде всего, за счет сокращения дисциплин общекультурного компонента. Мы считаем, что этого нельзя допустить», — указала она.

По ее словам, нужно повышать качество преподавания общекультурного компонента в программах среднего профобразования, чтобы новое высокотехнологическое СПО выпускало всесторонне развитых специалистов. Повышению качества образования может способствовать также развитие практической подготовки в колледжах, в том числе через отраслевые предприятия, отметила руководитель «Сириуса».

"Речь идет о трудоустройстве студентов, распределенном обучении, когда теоретические курсы чередуются с практикой. Помимо этого, предлагаю создать платформу онлайн образования для колледжей и расширить опыт разработки качественных онлайн-курсов для колледжей», — сказала Елена Шмелева.

Кроме того, следует развивать механизмы академической мобильности.

«Для студентов СПО должны быть доступна не только горизонтальная мобильность, но и возможность изучать часть курсов в университетах, реализующих прикладные программы бакалавриата», — заключила она.