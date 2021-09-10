Манчестер, Великобритания, 10 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. 10 сентября главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер заявил, что 36-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду точно выйдет на поле в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 с «Ньюкаслом». Матч пройдет 11 сентября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Mariya Butd Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении Криштиану Роналду в последний день летнего трансферного окна. «Манкунианцы» заплатили туринскому «Ювентусу» 15 миллионов евро за контракт португальского футболиста.

В прошлом сезоне Роналду, забив 29 мячей в 33-х матчах итальянской Серии А 2020/21, стал лучшим бомбардиром чемпионата. На втором месте расположился таранный форвард «Интера» Ромелу Лукаку, которого летом подписал «Челси» за 115 миллионов евро.