Уфа, 10 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Знак «Нулевой километр» открыли на главной площади башкирского Сибая. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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«Сегодня проводится, ставший традиционным, Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье-2021», который является визитной карточкой города Сибая и Башкирии. Кроме того, проходит День города, который также является знаковым событием. В его рамках мы открываем новый арт-объект — знак «Нулевой километр», как символ начала туристических маршрутов», — приводит пресс-служба слова главы администрации города Сибай Рустема Афзалова.

Сообщается, что гости инвестсабантуя прошли по центральной аллее от нового арт-объекта «Нулевой километр». Они смогли увидеть городские памятники и арт-объекты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в рамках всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2021» в Сибае пройдут стратегические сессии, которые будут посвящены темам развития экономики, промышленного комплекса, сельского хозяйства и внутреннего туризма.