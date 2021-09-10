Архангельск, 10 сентября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В сети появилось видео, на котором губернатор Архангельской области Александр Цыбульский критикует работу регионального министерства АПК.

Dvinanews.ru Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

Судя по кадрам, поводом для критики стала задержка строительства одного из объектов.

«Зачем констатировать, что у нас готовность на объекте 35% через полтора месяца после того, как он должен быть сдан и рассказывать, что подрядчики работают? Коллеги, вы меня простите, но это ваша основная задача. Чем еще министерство занимается? Алкоголем у нас без лицензии половина ресторанов торгует. Или у нас где-то развивается сельское хозяйство?», — возмутился глава региона.

Напомним, министерство АПК Архангельской области возглавляет Ирина Бажанова, ее на этот пост назначил предыдущий губернатор региона Игорь Орлов.