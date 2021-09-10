Нью-Дели, 10 сентября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. ВМС Индии готовится принять в свой состав первое судно слежения за запусками и полётами баллистических ракет, сообщают 10 сентября индийские СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Церемония передачи корабля INS Dhruv пройдёт в Вишакхапатнаме в штате Андхра-Прадеш в присутствии высокопоставленных представителей ВМС Индии, Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) и Национальной организации технических исследований (NTRO).

Командование ВМС отмечает, что наличие такого корабля может играть важнейшую роль в обеспечении военно-морского присутствия страны в Индо-Тихоокеанском регионе.

Одной из главных функций разведывательного корабля INS Dhruv является ранее предупреждение о ракетном нападении на города, военные объекты и корабельные группы Индии.

Корабль оснащен радаром с активной фазированной решёткой (АФАР), позволяющим контролировать орбитальные спутники и фиксировать ракетные запуски, производящиеся в регионе.

Кроме того, бортовое оборудование даёт ему возможность отслеживать подводную обстановку на серьёзных глубинах.