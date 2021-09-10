Калуга, , 18:05 — REGNUM Научно-практическая конференция «Взгляд в будущее: актуальные вопросы воспитания и защиты детей» состоялась сегодня, 10 сентября, в Калуге. Её организаторами выступили правительство и прокуратура Калужской области, а также Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в конференции приняли участие уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, губернатор области Владислав Шапша, председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев, митрополит Калужский и Боровский Климент, прокурор Калужской области Константин Жиляков, сенатор Российской Федерации Александр Савин, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова, представители образовательных организаций, органов прокуратуры, педагогической и родительской общественности, Калужской епархии, волонтёрских организаций.

В Калуге состоялась конференция, посвященная воспитанию и защите детей Пресс-служба правительства Калужской области

Конференция прошла в рамках празднования 300-летия со дня образования прокуратуры России и была посвящена 240-летию со дня рождения бывшего прокурора Калужской губернии, первого генерал-губернатора Енисейской губернии Александра Петровича Степанова. Цель конференции — консолидация усилий власти, прокуратуры и правоохранительных органов, институтов гражданского общества и населения в решении актуальных вопросов воспитания и защиты детей, научно-обоснованный анализ процессов предупреждения нарушения социализации несовершеннолетних. Свои доклады по данной теме представили специалисты из Калужской области, Саратова, Казани, Красноярского края.

Татьяна Москалькова отметила актуальность взаимодействия уполномоченных по правам человека и институтов гражданского общества с прокуратурой и правоохранительными органами в деле обретения справедливости и восстановления нарушенных прав граждан: «Это касается и жилищных прав, и необоснованных отказов в зачислении в детские учреждения, и вопросов миграции, и обеспечения жильём, и организации образования в период пандемии». Уполномоченный по правам человека в России сообщила, что в настоящее время её аппарат работает над образовательным модулем для школьников «Права человека». Пока такая дисциплина не преподается ни в школах, ни в большинстве вузов. Благодаря совместным усилиям аппарата уполномоченного, прокуратуры и Минпросвещения России уже 637 вузов страны включили «Права человека» в свои программы. Татьяна Москалькова обратила особое внимание на необходимость консолидации усилий общества в защите детей от информации, которая наносит вред их духовно-нравственному развитию.

В Калуге состоялась конференция, посвященная воспитанию и защите детей Пресс-служба правительства Калужской области

На важности обеспечения безопасности детей в сети Интернет акцентировал внимание в своём выступлении и Константин Жиляков. По его словам, наряду с позитивными изменениями и новыми технологиями интернет приносит в жизнь детей много негатива. С помощью интернета их призывают к суицидам, склоняют к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершают насильственные действия против их половой неприкосновенности. Кроме того, растет число преступлений в сети, в которые тоже нередко вовлекаются подростки. В этой связи прокурор Калужской области внёс ряд предложений по усилению межведомственного взаимодействия в данной сфере с целью охраны жизни и здоровья детей. В числе других значимых направлений совместной работы он назвал соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышение правовой грамотности населения, профилактическую деятельность, в том числе, по предотвращению несчастных случаев с детьми.

В Калуге состоялась конференция, посвященная воспитанию и защите детей Пресс-служба правительства Калужской области

Говоря об актуальности данной конференции, Владислав Шапша подчеркнул: «Все мы ответственны за жизнь и за здоровье подрастающего поколения. Это наши будущие врачи, учителя, прокуроры, губернаторы, которые придут нам на смену. И от того, какие образы будут привлекательны для ребят, зависит, по каким нормам они будут жить и к каким целям стремиться. Это ключевая цель для государства. И приблизиться к её достижению можно только совместными усилиями органов власти, научного и родительского сообщества, религиозных, общественных организаций и массмедиа».

В Калуге состоялась конференция, посвященная воспитанию и защите детей Пресс-служба правительства Калужской области

В ходе конференции состоялось подписание соглашения о взаимодействии между правительством региона, прокуратурой Калужской области и КГУ им. К.Э. Циолковского по вопросам работы с несовершеннолетними. Подписи под документом поставили губернатор области Владислав Шапша, прокурор Калужской области Константин Жиляков и ректор КГУ им. К.Э. Циолковского Максим Казак.