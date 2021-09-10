Уфа, 10 сентября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции возбуждено в Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

40.мвд.рф Подросток

По версии следствия, ночью 19 августа текущего года экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД остановил автомобиль «ВАЗ-211 540», за рулем которого находился 16-летний подросток. Следователи считают, что подросток вышел из автомобиля и попытался убежать от инспектора.

В материалах уголовного дела указано, что в это время 17-летний пассажир этого автотранспортного средства пересел за руль и попытался скрыться, игнорируя законные требования другого сотрудника ДПС ГИБДД о выходе из автомобиля.

Следователи считают, что подозреваемый начал движение на автомобиле: в результате полицейский, который пытался остановить подозреваемого, получил телесные повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.