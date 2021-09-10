Москва, , 18:00 — REGNUM По итогам состоявшихся 9 сентября 2021 года в Москве переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили подготовленные правительствами 28 программ интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства.

Павел Данилин Дарья Антонова, ИА REGNUM

Программы Союзного государства готовились совместными усилиями рабочих групп, созданных правительствами согласно президентским распоряжениям. В итоге, к декабрю 2019 года был подготовлен пакет документов из 31 «дорожной карты», призванный углубить экономическую интеграцию России и Белоруссии в формате Союзного государства.

В 2020 году «дорожные карты» были представлены как «союзные программы» в количестве 28 штук. Названия этих документов и содержание большей их части гражданам неизвестно, так как разработка и согласование проводились тайно.

«Это прорыв, это грандиозный успех. Мы стоим на пороге событий, которые сопоставимы с образованием Евросоюза. Это мощнейший интеграционный процесс, реально сравнимый с теми процессами, которые были после заключения Маастрихтского договора. И в этом контексте мы можем сказать, что движение идет по всем направлениям — единая таможня, едина транспортная стратегия, единая туристическая стратегия, единая налоговая стратегия, стратегия работы со средним и малым предпринимательством. Все это очень важно, как для рядового человека, так и для государства в целом. Например, единая сельскохозяйственная стратегия позволит нам не конкурировать, а кооперироваться на международных рынках, и это очень важно, учитывая общий дефицит продовольствия в мире. То есть, мы можем, дополняя друг друга, реально идти нога в ногу и заниматься развитием обоих государств. Причем очевидною, что речь не идет о каким-то политическим объединении, а речь идет именно об экономической интеграции. Это очень важно», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

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