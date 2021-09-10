Бишкек, 10 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Индия планирует наладить поставки винно-водочных изделий из Киргизии. Об этом заявил президент индийской экономической торговой организации Асиф Икбал на пресс-конференции сегодня, 10 сентября.

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По его словам, индийские бизнесмены намерены организовать в Киргизии производство батончиков из мёда, сухофруктов и орехов, которые затем будут экспортироваться в Индию.

Также Икбал отметил, что индийская сторона заинтересована в сотрудничестве с Киргизией в сфере образования.

«Мы планируем построить в республике обучающие центры для подготовки специалистов в сельскохозяйственной области. Эту тему детально обсудим с киргизстанскими властями в ноябре 2021 года», — резюмировал глава ИЭТО.