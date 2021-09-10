Ташкент, , 17:49 — REGNUM Оппозиция является одним из ключевых факторов устойчивого развития общества в Узбекистане, заявил 10 сентября в интервью ВВС первый заместитель главы Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Садик Сафаев.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, обществу всегда нужны альтернативные идеи.

«Я думаю, что все в Узбекистане сегодня понимают, что без оппозиции, без альтернативных идей общество не может развиваться», — сказал Сафаев.

При этом он отметил, что оппозицию нельзя создать, «она должна сформироваться естественно в свободной борьбе».

«Я думаю, что эти процессы уже начались. Самое главное для правительства, парламента, общества — создание законных и организационных возможностей, чтобы сформировать внутреннюю оппозицию в естественной форме», — подчеркнул замглавы Сената Узбекистана.

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