Замглавы сената Узбекистана оценил роль оппозиции в жизни республики
Ташкент, 10 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Оппозиция является одним из ключевых факторов устойчивого развития общества в Узбекистане, заявил 10 сентября в интервью ВВС первый заместитель главы Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Садик Сафаев.
По его словам, обществу всегда нужны альтернативные идеи.
«Я думаю, что все в Узбекистане сегодня понимают, что без оппозиции, без альтернативных идей общество не может развиваться», — сказал Сафаев.
При этом он отметил, что оппозицию нельзя создать, «она должна сформироваться естественно в свободной борьбе».
«Я думаю, что эти процессы уже начались. Самое главное для правительства, парламента, общества — создание законных и организационных возможностей, чтобы сформировать внутреннюю оппозицию в естественной форме», — подчеркнул замглавы Сената Узбекистана.