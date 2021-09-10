Ташкент, 10 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Оппозиция является одним из ключевых факторов устойчивого развития общества в Узбекистане, заявил 10 сентября в интервью ВВС первый заместитель главы Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Садик Сафаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

По его словам, обществу всегда нужны альтернативные идеи.

«Я думаю, что все в Узбекистане сегодня понимают, что без оппозиции, без альтернативных идей общество не может развиваться», — сказал Сафаев.

При этом он отметил, что оппозицию нельзя создать, «она должна сформироваться естественно в свободной борьбе».

«Я думаю, что эти процессы уже начались. Самое главное для правительства, парламента, общества — создание законных и организационных возможностей, чтобы сформировать внутреннюю оппозицию в естественной форме», — подчеркнул замглавы Сената Узбекистана.