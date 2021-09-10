Сибай, Башкирия, 10 сентября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в убийстве женщины в Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба МВД по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Убийство

Сообщается, что 6 августа стражи порядка г. Сибая получили информацию от родственников 62-летний женщины о том, что она ушла из дома 1 августа и до настоящего времени не вернулась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. В ходе расследования данного дела специалисты установили, что исчезновение женщины имеет криминальный характер. В результате они задержали ранее судимого подозреваемого 61-летнего мужчину.

«Он признался в содеянном и показал место, где спрятал тело женщины. Тело обнаружили закопанным в подполе гаража, принадлежавшего задержанному», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительной версии, женщина распивала спиртные напитки в кругу семьи. В какой-то момент она поругалась со своей старшей дочерью и ушла из дома. Следователи считают, что вскоре она повстречала подозреваемого, с которым пошла в гараж: там распитие алкоголя было продолжено.

В материалах уголовного дела указано, что в какой-то момент между мужчиной и женщиной произошел конфликт, подозреваемый нанес потерпевшей не совместимые с жизнью травмы, после чего скрылся.

«Через три дня он вернулся обратно в гараж и решил скрыть следы преступления. Гражданин закопал погибшую в находившемся здесь же погребе, старательно убрался и даже покрыл пол полынью, чтобы сбить запах мертвого тела», — говорится в сообщении пресс-службы.

Расследование дела продолжается.