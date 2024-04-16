Белград, 10 сентября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Сербские власти используют «вакцина-дипломатию» для осуществления своих внешнеполитических интересов. Об этом говорится в статье сотрудника Белградского центра политики безопасности Вука Вуксановича, который был опубликован на сайте EUobzerver 9 сентября.

Mfa.gov.rs Никола Селакович

По словам автора статьи, такой же «вакцина-дипломатией» пользуются как большие страны — Китай, Россия и Индия, так и совсем небольшие, как Сербия. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович за всего 11 дней своего африканского турне подарил более 200 000 доз вакцин от коронавируса разным африканским странам, напомнил Вуксанович.

«Белград великодушен, но на это есть и другие причины. Первая причина — это альфа и омега сербской политики — Косово. Страны, которые приняли сербский подарок — как раз те, которые не признали независимость Косово», — пишет Вуксанович.

Белградский центр политики безопасности позиционирует себя в качестве независимого исследовательского центра, который способствует повышению уровня безопасности граждан в соответствии с демократическими принципами, через исследовательские проекты, правозащитную и образовательную деятельность.