Магас, 10 сентября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В Ингушетии возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации в отношении местной жительницы. Женщина, по данным следствия, проходила обучение в лагере боевиков в Сирии, сообщили 10 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Цитата из к/ф «Кандагар». реж Андрей Кавун. 2009. Россия Боевик

«Не позднее апреля 2015 года подозреваемая, находясь на территории Сирийской Арабской Республики и принимая активное участие в деятельности боевой группы «Катиба Сабри» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), структурно входящей в состав международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), была направлена в специальный лагерь для новобранцев, где прошла обучение минно-взрывному делу и оказанию экстренной медицинской помощи», — говорится в сообщении следственного органа.

При этом, как уточнили в СКР, в дальнейшем уроженка Ингушетии должна была применять полученные навыки в ходе боевых действий против правительственных войск и при ведении террористической деятельности.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления в рамках возбужденного уголовного дела.

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