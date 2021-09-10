10 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на данный момент отношений между Украиной и Россией нет, а оба государства стали между собой врагами.

Оксана Переможенко, , 20:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент отношений между Украиной и Россией нет, а оба государства стали между собой врагами. Об этом он сказал 10 сентября в рамках форума YES, сообщает «Первый независимый».

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Украинский лидер отметил, что сегодняшняя информационная политика России якобы заключается в неуважении к самостоятельности Украины.

«Отношения Украины и украинского народа к россиянам после этого сломались. Отношений нет, мы стали врагами. Представьте себе эту пропасть, это расстояние. И как это преодолеть, как это вернуть — никто не понимает… В любом случае добро побеждает, а территории, люди и, наверное, отношения вернутся», — сказал он.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили в телеграм-канале «Первый независимый» и на странице канала «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что на Украине восьмой год ведется антироссийская пропаганда, но украинские граждане считают русских братским народом. Иные также возмутились тому, что Зеленский «расписывается» за весь украинский народ.

Владимир Зеленский в окопе. Донбасс President.gov.ua

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«Странно, а по опросам больше 40% украинцев считают русских братским народом», — отметил Влад В.

«Почему все украинцы? Я, например, не считаю так», — добавила Надежда.

«Со всеми соседями по*рались! Только братская Молдавия ещё терпит», — пишет один из комментирующих.

«Русские предателей не любят», — написал Сергей М.

«Ну да, россияне — враги, свой народ тоже враги, да и родственники тоже враги, зелёный подай в отставку, ты… [достал] всех…» — отреагировал sergeyzf.

«Со всеми друзьями в России осталась в хороших отношениях, не слушаю дегенератов и имею своё мнение!!! Мои узы никому… не разорвать!!!» — добавила Татьяна.

«Если добро побеждает, то Украине ничего не светит. Ибо проект «анти-Россия», да ещё и организованный и профинансированный геополитическими врагами РФ, подразумевает исключительно зло», — отметил Axel Bo.

«Мы не стали врагами. А вы нас к этому склоняете. И постоянно об этом говорите», — отреагировала Антонина Р.

«А кто это — мы? Тебе что, дали право говорить за народ? Да это просто ничтожество… Вышел и уйди обратно. На рояле играй», — возмутился Yuri D.

«Ты и Украине стал врагом номер 1. А мы тебе так верили», — добавила Вера Б.

«Не мы, а ты. Ты тот, кто ограничил людей в правах и в свободе выбора. Ты нарушаешь закон и действуешь преступно в отношении Украины и украинцев», — пишет Александр А.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Может, чиновники и стали врагами, но не надо и нас, простых, с собой сравнивать», — отметил Сергей С.

«Вы все для этого делаете, чтоб мы стали врагами. На ваших придворных каналах 24\7 идет пропаганда ненависти к соседней стране. Вы людей настраиваете, ввели языковый закон и теперь кнутом стегаете ослушивающихся. Спортсменов прессуете, не дай Бог кто подойдет к российскому спортсмену на пушечный выстрел. А если совместное фото, то вообще расстрел. Вы и Ко вогнали нашу страну на дно. Спасибо», — отреагировала Наталья Ч.

«Выкинуть шушеру из власти — будут отношения. Моментально!» — добавила Lubov K.

«Не расписывайся за всех! Это для вас все вокруг враги!» — подытожил Александр П.

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