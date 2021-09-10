Нижний Новгород, 10 сентября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Сотрудники наркополиции задержали 35-летнего мужчину с 300 дозами мефедрона на трассе «М7». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Полиция

По данным силовиков, они остановили автомобиль в котором находились два человека. Один из них уже подозревался в незаконном обороту наркотиков.

«При личном досмотре у злоумышленника обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом светло-серого цвета, а также два мобильных телефона, изоленту и весы. Установлено, что задержанный не работает и ранее уже привлекался к административной», — пишет портал «В городе N».

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.