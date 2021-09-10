Казань, 10 сентября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Казани на территории квартала юстиции 10 сентября открыли памятник поэту, выдающемуся государственному деятелю Гавриилу Державину. Как сообщает пресс-служба главы РТ, в данном городском пространстве будут сконцентрированы все правовые услуги.

Гавриил Романович Державин. Поэт, государственный деятель. Портрет кисти Владимира Боровиковского. 1811

К строительству квартала юстиции приступили в мае. Первым объектом, который уже готов и может принять жителей Татарии стал центр бесплатной юридической помощи.

На открытии памятника Гавриилу Державину присутствовали министр юстиции РФ Константин Чуйченко и глава РТ Рустам Минниханов.

Руководитель федерального ведомства уверен, что памятник поэту и государственному деятелю будет олицетворять собой законность, обеспечение прав и интересов граждан, укрепление государственности.

Рустам Минниханов в свою очередь подчеркнул, что у республики прекрасная юридическая школа с богатыми традициями и историей.

«Сегодня мы открываем памятник нашему знаменитому земляку, первому министру юстиции России Гавриилу Романовичу Державину. Монумент находится рядом с центром бесплатной юридической помощи. Это очень важный проект, цель которого сделать юридическую службу доступной, чтобы люди могли получить всю необходимую поддержку», — отметил глава Татарии.

В дальнейшем на территории квартала юстиции планируют разместить территориальное управление Минюста России по РТ, центр гражданских инициатив, государственное юридическое бюро, центр судебной экспертизы, офисы адвокатов и нотариусов.

ИА REGNUM напоминает, в Казани 21 июля прошла церемония освящения собора Казанской иконы Божией Матери, воссозданного на месте обретения иконы в 1579 году.

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