Ярославль, 10 сентября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обсудил перспективы развития региона с депутатами Госдумы Валентиной Терешковой, Андреем Коваленко и депутатом Ярославской областной думы Ларисой Ушаковой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Встреча губернатора с депутатами

Депутаты Валентина Терешкова, Андрей Коваленко и Лариса Ушакова являются активными участниками общественного обсуждения Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года.

«Цели, поставленные в Стратегии, очень масштабны. Достигнуть их мы сможем только вместе, в ходе скоординированной работы, когда исполнительная власть сможет надёжно опереться на законодательную депутатскую поддержку. Ваша задача — создать продуманную законодательную основу для привлечения молодых специалистов, особый акцент должен быть сделан на малых городах и селах. Уважаемые Валентина Владимировна, Лариса Юрьевна, Андрей Николаевич, от нашей с вами совместной работы во многом зависит решение перечисленных мною первоочередных вопросов», — заявил губернатор Дмитрий Миронов.

Глава региона поблагодарил Валентину Терешкову за помощь в привлечении федерального финансирования для капитального ремонта моста в Рыбинске, берегоукрепление в Мышкине, участие в защите Рыбинского водохранилища от строительства целлюлозно-бумажного комбината. Отдельно обсудили тему нехватки местных специалистов.

«Наши университеты много делают для подготовки высококвалифицированных кадров и нам стоит поработать над созданием условий, чтобы выпускники оставались у нас, в Ярославле, в области. Чтобы ярославцы славились не только трудолюбием, но и преемственностью. Ведь у каждого предприятия нашего региона есть свои трудовые династии. И мы гордимся, что есть очень много семей, где отец, сын или дочь продолжают работу на ярославских предприятиях», — отметила депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Yarregion.ru Участники встречи

Дмитрий Миронов поддержал идеи депутата Госдумы Андрея Коваленко по поддержке отрасли дорожного строительства. В ответ депутат отметил, что внимание нужно уделять не только крупным автомагистралям.

«Сейчас в рамках нацпроекта ведутся активные работы на федеральных и областных трассах, но в перспективе нужно уделить большее внимание второстепенным дорогам. Это подтолкнет и предпринимательскую деятельность, послужит развитию агропромышленного производства, туризма. Считаю, что необходимо сделать автомагистраль, объединяющую города Золотого кольца и его столицу — Ярославль. Что придаст новый импульс нашим малым городам», — подчеркнул депутат Госдумы Андрей Коваленко

Дорожную тему поддержала и депутат областной Думы Лариса Ушакова. Просьбы о ремонте дорог чаще всего звучали во время работы выездной приемной, собиравшей наказы в Стратегию социально-экономического развития региона до 2025 года.

«Мы с Андреем Николаевичем проехали всю область, я провела более 200 встреч, побывала в маленьких и больших поселках, деревнях, городах, но есть такие отдаленные населенные пункты — Брейтовский Некоузский, Большесельский район. Мы собрали более нескольких тысяч наказов и должны быть уверены, что будут услышаны и этими наказами займутся», — сказала депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова.

Полученные от ярославцев наказы по корректировке стратегии развития региона в ближайшее время будут отработаны правительством Ярославской области.