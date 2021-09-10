Ташкент, , 17:39 — REGNUM В Ташкенте и прилегающих к нему районах задержаны 29 женщин, являющихся сторонницами экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 10 сентября Podrobno. uz со ссылкой на данные МВД республики Узбекистан.

Антитеррор Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе обысков у задержанных изъяты экстремистские материалы. Правоохранители выясняют степень ответственности каждой из женщин.

«В домах женщин были обнаружены материалы экстремистского характера. В настоящее время по данному факту проводится следствие, чтобы определить степень ответственности каждой задержанной», — указано в сообщении пресс-службы МВД республики.

Отдельно отмечено, что деятельность религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещена постановлением Верховного Суда Узбекистана от 26 сентября 2016 года.

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