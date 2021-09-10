Белгород, 10 сентября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. План по вакцинации населения от COVID-19 двумя компонентами в Белгородской области выполнен на 89,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Полный курс иммунизации прошли 671 239 жителей, справились с планами по вакцинации 18 муниципалитетов области. Первую прививку сделали почти 728 тысяч человек — это 96,9% от плана. В среднем ежедневно вакцину получают от двух до трёх тысяч белгородцев.

На 10 сентября в регионе подтверждено 50 554 случая заражения коронавирусом, справились с инфекцией 44 756 человек, скончались от осложнений 1 054 пациента.