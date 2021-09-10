Казань, 10 сентября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Татарии, основатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец поддерживает разработанный парламентариями от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком законопроект, который предполагает существенное ужесточение наказания за педофилию"За пожизненный приговор, без пересмотра, без возможности смягчения. Ведь бывает так, что дадут пожизненное, а потом отпускают через 25 лет, как, например, в случае с кемеровским маньяком. Считаю, что пожизненный срок — это минимум, который заслуживают насильники и убийцы детей. Педофилия — это природный враг, который не лечится, не исправляется. Химической кастрации, считаю, тоже недостаточно — это только усугубляет ситуацию и педофил становится еще более озлобленным и жестоким, появляется желание отомстить. Браслеты, которые помогают определить местонахождение преступника, увы, не смогут предотвратить сам момент преступления. Поэтому — только пожизненный срок в колонии строгого режима. А с детьми и родителями необходимо проводить профилактическую работу», — заявила журналистам Ирина Волынец.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Заключение

Он обратил внимание на то, что в настоящее время по ч. 5 статьи 131 «Изнасилование» и по ч. 5 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера» максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.

Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет.

Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

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