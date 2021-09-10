Кабул, , 17:33 — REGNUM Рухолла Азизи — брат экс-вице президента Афганистана Амруллы Салеха — убит, сообщает 10 сентября Aamaj News.

Цитата из к/ф «Месть и закон». Реж. Рамеш Сиппи. 1975. Индия

Источники агентства уточнили, что Азизи погиб от рук талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили его в ночь на 10 сентября в уезде Руха (провинция Панджшер, Афганистан).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Салех после захвата власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провозгласил себя и.о. президента республики. Панджшер стал его убежищем. Позже он покинул страну.

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