Кострома, 10 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Снижение выручки сельхозтоваропроизводителей Костромской области в 2021 году из-за засухи может составить более 400 млн рублей. Об этом со ссылкой на данные департамента агропромышленного комплекса региона сообщает Костромская областная дума.

Мсх.ru Уборка урожая

Цифра предварительная, данные приводятся на середину августа 2021 года. Уточненная информация появится после завершения уборки урожая. Больше всего из-за погодных условий пострадали посевы яровых и озимых культур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM почвенная и атмосферная засуха в результате продолжительно жаркой погоды без осадков летом 2021 года была зафиксирована в Костромском, Галичском, Кологривском, Чухломском и Парфеньевском районах региона. В общей сложности в этих районах работает треть всех фермерских хозяйств области — 108 предприятий.

Чтобы поддержать фермеров, депутаты Костромской областной думы присоединились к обращению законодателей Владимирской области. Они намерены попросить правительство выделить средства для компенсации потерь производителей из регионов России, наиболее пострадавших от жары.