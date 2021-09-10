Брянск, 10 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Мосин скончался 10 сентября в Брянске. Накануне он отпраздновал 100-й день рождения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Elizabeth McClay Гвоздики герою

Участник Сталинградской битвы был миномётчиком и командовал ротой, после тяжёлого ранения его комиссовали и эвакуировали в Кемеровскую область, где он работал в цехе по изготовлению мин. После войны Георгий Мосин закончил Ленинградский институт железнодорожного транспорта, работал на Брянском машиностроительном заводе, был главным инженером Жуковского МТС. На заслуженный отдых вышел в 73 года.

Старейший житель Советского района Брянска скончался на следующий день после своего столетнего юбилея.