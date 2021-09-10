Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Только за август 2021 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили в пограничной зоне свыше 390 нарушителей пограничного режима, из которых более 360 являются иностранными гражданами. Об этом сообщили 10 сентября в пресс-службе Погрануправления.

Пограничное управление ФСБ России по С.-Петербургу и Ленобласти Иностранцы, задержанные в пограничной зоне

«Все нарушители привлечены к административной ответственности в виде денежных штрафов и предупреждений, некоторые из них были выдворены с территории Российской Федерации в принудительном порядке. Общая сумма денежных штрафов за указанный период составила свыше 170 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Всего два дня назад, 8 сентября, при следовании к линии границы были задержаны двое иностранных граждан без документов на право нахождения в погранзоне. Ими оказались выходцы из страны Ближнего Востока, 1971 и 1973 годов рождения.

Иностранцы (на фото) признались, что собирались перейти границу и попасть на территорию Финляндии в поисках лучших условий жизни. При себе нарушители имели рюкзаки с теплыми вещами, средствами личной гигиены и продуктами питания, а также сообщили, что 25 августа посетили Выборг для определения более удобного маршрута для прорыва через границу.

9 сентября Выборгский районный суд привлек нарушителей к административной ответственности в виде административного штрафа на сумму по 500 рублей каждому с принудительным административным выдворением за пределы РФ. За попытку незаконного перехода границы может наступить уголовная ответственность, напоминают в Погрануправлении ФСБ.