Нижний Новгород, 10 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Дополнительные 325 млн рублей из федерального бюджета получит Нижегородская область. Об этом сообщил председатель комитета по налогам Государственной думы России Андрей Макаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его словам, эти деньги регион должен будет потратить на выплаты семьям, в которых родился первый ребенок.

Отметим, что ранее на те же цели из российской казны Нижегородской области выделили 2 млрд 388 млн рублей.

Напомним, что сейчас в Нижегородской области 24 тысячи семей, чей среднедушевой доход не превышает 23 тысяч рублей, ежемесячно получают по 11 тысяч рублей в рамках национального проекта «Демография».