Бишкек, 10 сентября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Индийско-Евразийский торговый совет планирует организовать проведение индийских свадебных церемоний и свадебных туров в Киргизии. Об этом сегодня, 10 сентября, на пресс-конференции заявил представитель совета Харвиндер Пал Мехта.

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По его словам, для этого индийская сторона намерена наладить сотрудничество с киргизскими пансионатами и отелями, что положительно скажется на развитии туризма в республике.

Также Мехта отметил, что Болливуд заинтересован в продвижении индийского кинематографа в Киргизии.

«Уверен, что и в этой сфере наши страны будут сотрудничать очень плодотворно», — резюмировал представитель Индийско-Евразийского совета.

ИА REGNUM напоминает, что киргизстанские власти уже не первый год обсуждают с представителями Индии перспективы участия индийского кинематографа в деле привлечения иностранных туристов в Киргизию.