Индийские свадьбы обещают проводить в Киргизии
Бишкек, 10 сентября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Индийско-Евразийский торговый совет планирует организовать проведение индийских свадебных церемоний и свадебных туров в Киргизии. Об этом сегодня, 10 сентября, на пресс-конференции заявил представитель совета Харвиндер Пал Мехта.
По его словам, для этого индийская сторона намерена наладить сотрудничество с киргизскими пансионатами и отелями, что положительно скажется на развитии туризма в республике.
Также Мехта отметил, что Болливуд заинтересован в продвижении индийского кинематографа в Киргизии.
«Уверен, что и в этой сфере наши страны будут сотрудничать очень плодотворно», — резюмировал представитель Индийско-Евразийского совета.
ИА REGNUM напоминает, что киргизстанские власти уже не первый год обсуждают с представителями Индии перспективы участия индийского кинематографа в деле привлечения иностранных туристов в Киргизию.