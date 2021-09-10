Яунде, 10 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В западной части африканской республики Камерун выпал снег, сообщает 10 сентября местный телеканал CRTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

По утверждению телеканала, в населённых пунктах Бана и Баку зафиксировано выпадение снега, а также града, повредившего крыши домов и остановившего движение транспорта.

Кроме того, муниципалитет Баны сообщил о серьёзном ущербе, нанесённом плантациям.

При этом один из членов правительства Камеруна уже заявил, что это событие является «проклятием», способным уничтожить сельское хозяйство.

Напомним, Камерун расположен в экваториальной части Африки.