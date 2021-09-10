Иерусалим, , 17:20 — REGNUM Палестинец, напавший с ножом на израильскую полицию в Иерусалиме, был арестован, сообщили 10 сентября в пресс-службе силового ведомства.

Полиция Израиля Gov.il

Инцидент произошёл у Львиных ворот Старого города. Вооружённый ножом палестинец пытался ударить одного из полицейских и был «нейтрализован и арестован».

Кроме того, нетяжёлое огнестрельное ранение получил один израильский полицейский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 сентября из израильской тюрьмы «Гильбоа» бежали шестеро палестинцев. Они сделали это, прорыв ход под землёй. В других тюрьмах Израиля произошли на этом фоне беспорядки.

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