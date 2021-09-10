Москва, 10 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Аудитория, на которую прежде ориентировались российские торговые центры, постепенно уходит, и ее сменяет новое поколение. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 10 сентября управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский, выступая на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому».

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«Кто-то может сказать, что торговые центры — это консервативные структуры. Действительно, они привязаны к недвижимости, привязаны к традиционным магазинам, — сказал он, выступая на сессии форума «Маркетплейсы. Как эффективно использовать доступные технологии связи с потребителями». — Первоначально торговые центры были настроены на людей, которые еще в 1990-х годах хотели, чтобы к ним были поближе все бренды, все новые коллекции и так далее. Сейчас эта аудитория очень быстро уходит. Приходит аудитория поколения Z, которое привыкло к совершенно другим подходам, к другому времяпрепровождению. Однако торговые центры имеют все ресурсы, чтобы удовлетворить все эти потребности. И даже больше. Но при этом надо менять весь маркетинг».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что четыре крупнейших маркетплейса России в день пропускают через себя примерно 1 млн покупок почти на 2 млрд рублей.