Мурманск, 10 сентября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Силы и войска Северного флота приступили к отработке боевых приемов в Арктике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

Defense.gov Военно-морские учения

«В ходе учения будут оценены навыки командующих, командиров и штабов в планировании применения сил и войск и управления ими, а также будут отработаны тактические приёмы и способы ведения морского боя и боевых действий в арктическом регионе», — сообщили в пресс-службе.

В учениях примут участие восемь тысяч военных и 50 единиц техники.