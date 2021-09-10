Бишкек, 10 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В новом учебном году ношение масок во всех школах столицы Киргизии станет обязательным. Об этом заявила вице-мэр Виктория Мозгачева на заседании комиссии по социальным вопросам городского парламента.

Save the Dream Киргизские школьницы

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По словам чиновницы, школьников заставят постоянно носить маски, поскольку из-за переуплотненности школ не удастся обеспечить выполнение требования об обеспечении безопасной дистанции между учащимися.

Говоря о других мерах по профилактике коронавируса в общеобразовательных учреждениях Бишкека, заместитель мэра сообщила, что в столице продолжается вакцинация учителей.

«Также в каждой школе имеются пропитанные дезинфицирующим раствором коврики, а в каждом классе — санитайзеры», — резюмировала Виктория Мозгачева.