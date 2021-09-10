Воронеж, 10 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Маркетинговое исследование «привлекательности здания Дома культуры имени 50-летия Октября для оценки эффективности девелоперского проекта» заказал новый владелец здания и прилегающей к нему территории. Об этом сообщили в пресс-службе компании 10 сентября.

Bychkov Denis Воронеж

«Нас интересует, что именно будет востребовано у горожан на данной территории — дом культуры в современном его понимании, выставочный центр, торгово-досуговый центр и т.д., возможно ли перепрофилирование данного объекта и в каком «русле», обоснованность реновации, оценка эффективности целевого использования объекта. Также нами заказана экспертиза здания ДК на предмет выявления повреждений и дефектов и установления пригодности здания к эксплуатации», — приводит пресс-служба слова генерального директора компании Ивана Кандыбина.

Как сообщало ИА REGNUM, Дворец культуры имени 50-летия Октября в Воронеже, ранее принадлежавший АО «Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева», а также прилегающий к зданию сквер были проданы АО финансовая компания «Аксиома» за 509,4 млн рублей. Изначально новый собственник не разглашал свои планы относительно застройки территории, однако эксперты предполагали, что цель — снос и последующая застройка.

Отметим, что новый собственник здания выразил желание узнать мнение горожан после широкого общественного резонанса, который вызвали перспективы сноса ДК. Воронежцы инициировали сбор подписей за сохранение Дворца культуры и даже обратились за помощью к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

В августе здание включили в список объектов, обладающих признаками культурного наследия. Однако, несмотря на это, в конце августа рабочие снесли мозаичное полотно советского периода, расположенное внутри здания ДК. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении.