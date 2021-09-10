Бишкек, , 17:12 — REGNUM Сотрудники следственной службы МВД Киргизии задержали лидера общественных движений «Мен макул эмесмин» («Я не согласна») и «Менин укугум бар» («У меня есть права») Орозайым Нарматову, пытавшуюся вылететь в Россию из аэропорта города Оша.

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Поводом для ареста министерство внутренних дел назвало «необоснованную критику властей республики».

По версии следственных органов, она публиковала в соцсетях информацию, «направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране, возбуждающие у широких масс населения страны негативные эмоции, побуждающие граждан к незаконным и насильственным действиям».

Также в МВД Киргизии утверждают, что Орозайым Нарматова, которая уже несколько лет проживает в Москве, регулярно проводит собрания с участием работающих в России киргизских трудовых мигрантов, на которых «высказывает необоснованную критику в целях увеличения протестного потенциала».

В министерстве считают, что её деятельность свидетельствует о попытках «создания условий и предпосылок к возбуждению региональной вражды и насильственного захвата власти».