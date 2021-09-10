Калуга, 10 сентября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. В Калуге 10 сентября оригинальное уличное шоу орловских рысаков на Театральной площади у входа в калужский областной драматический театр открыло восьмой всероссийский фестиваль «Старейшие театра России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы.

Museum-trotter.ru Конное дефиле Музея Музея орловского рысака и русской тройки стало прологом фестиваля старейших театров России в Калуге

В программе шоу Музея орловского рысака и русской тройки — показ старинных конных экипажей, упряжи XIX-начала XX веков, театрализованное конное дефиле орловских рысаков с экипажами и реконструкцией дорожного быта XIX-начала XX веков.

Фестиваль начнётся спектаклем московского Государственного академического Малого театра «Женитьба». Режиссер-постановщик — народный артист СССР, лауреат Государственных премий России Юрий Соломин. В главных ролях — народные артистки России Людмила Полякова и Ирина Муравьева. В течении 10 дней калужане и гости областного центра также увидят лучшие постановки старейших театров России из Ярославля, Воронежа, Санкт-Петербурга, Брянска, Новочеркасска, Кирова, Ульяновска и других городов.