* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:05 — REGNUM Слухи о проведении 11 сентября церемонии вступления в должности нового правительства Афганистана, не соответствуют действительности, сообщил 10 сентября заместитель главы комитета по культуре движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани на своей странице в Twitter.

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По его словам, часть кабинета министров уже назначена и работает

«Инаугурация кабинета нового афганского правительства отменена несколько дней назад. Руководство Исламского Эмирата, чтобы больше не запутывать людей, назначило часть кабинета, и правительство приступило к работе», — написал Самангани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ опубликовал информацию о церемонии инаугурации правительства Афганистана 11 сентября — в день серии терактов в США, в причастности к которым Вашингтон обвинил афганских радикалов.

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