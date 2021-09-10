Подгорица, 10 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. С открытием новой авиалинии с Казахстаном Черногория открыла совершенно новый рынок с этой страной, откуда десятки тысяч туристов посетили страну, сказал заместитель премьер-министра Дритан Абазович во время встречи с представителями авиакомпании Air Astana 10 сентября, передает RTCG.

Maarten Visser Air Astana

«Хотя после открытия новой авиалинии с Казахстаном был некоторый скептицизм, теперь мы можем с большим удовлетворением сказать, что в течение этого туристического сезона Черногория открыла совершенно новый рынок с Казахстаном, откуда десятки тысяч туристов посетили Черногорию», — заключили на встрече Абазовича с директором и представителями казахстанской авиакомпании.

Абазович поблагодарил представителей «Эйр Астаны» за предельно корректное и профессиональное отношение, а также за значительное туристическое продвижение Черногории в последние месяцы.