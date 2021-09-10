Бишкек, , 17:04 — REGNUM Киргизстанские власти просят турецкое правительство в два раза — до 180 дней увеличить срок безвизового пребывания в стране для киргизстанцев. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов на пресс-конференции по итогам встречи с вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, если это произойдет, то кабинет министров Киргизии тоже готово продлить безвизовый режим для турецких граждан.

Также высокопоставленный чиновник сообщил, что обсудил с заместителем главы Турции возможность снижения на стоимости разрешений на работу в Турции для граждан Киргизии.

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