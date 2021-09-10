Казань, 10 сентября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Татарии против новой коронавирусной инфекции за сутки привили 4,3 тыс. человек. Всего по состоянию на 10 сентября вакцинированы 1 млн 33 тыс. 25 человек, сообщает республиканский минздрав.

Mindortrans.tatarstan.ru Вакцинация сотрудников аэропорта. Казань

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Вторую дозу антиковидной вакцины получили 896 036 человек, из них 16 382 — за прошедшие сутки. Повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 2953 жителя.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с начала пандемии по состоянию на 10 сентября зарегистрировали 25 957 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 52 — за сутки.

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