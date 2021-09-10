Владикавказ, 10 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Северной Осетии двое детей доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом. Детям оказывается помощь в больнице города Владикавказа, а по факту происшествия организована доследственная проверка, сообщили 1 сентября в пресс-службе регионального управления МВД.

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Сообщение о том, что в одно из лечебных учреждений столицы РСО-Алании с диагнозом «Отравление угарным газом» доставлены дети в возрасте двух и 14 лет, поступило в дежурную службу 9 сентября.

Как выяснилось, инцидент произошел в одном из домов садоводческого некоммерческого объединения «Терек». Причиной отравления предварительно названа неисправность газового оборудования.

«По предварительным данным, отравление произошло из-за неисправности газовой колонки: токсичный газ в течение длительного времени поступал в жилое помещение и нанес вред двум детям в возрасте 2 и 14 лет», — говорится в сообщении МВД.

Процессуальное решение по факту отравления несовершеннолетних будет принято по итогам доследственной проверки.