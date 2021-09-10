Бишкек, 10 сентября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Турция намерена развивать сотрудничество с Киргизией в сфере гидроэнергетики. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай на заседании киргизско-турецкой межправительственной комиссии сегодня, 10 сентября.

Baburkhan Река Нарын

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«Мы готовы поддержать проект по строительству ГЭС на реке Нарын. Турция готова делиться своим опытом», — сказал высокопоставленный турецкий чиновник.

Также он сообщил, что турецкая сторона выражает готовность оказать Киргизии поддержку в реализации проектов малого и среднего бизнеса, создания «умного города» и логистических центров.

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