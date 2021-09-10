Москва, 10 сентября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. На минувшей неделе в российских Telegram-каналах традиционно не было недостатка в занимательных и странных историях. Похищение замороженных тел, вакансии отпугивателей ворон, вандалы против динозавров… Читайте самое интересное в нашем обзоре.

Бабушка

Центральный федеральный округ

В Подмосковье попытались ограбить криохранилище с замороженными покойниками. Ранее складом владели супруги, которые затем решили разделить бизнес, однако мирно это сделать не получилось, и муж попытался украсть сосуды с замороженными телами. В стене склада проделали дыру, вытащили несколько сосудов и погрузили на фуры. Ограбление не задалось: вскоре похитителей задержала полиция. «Даже умереть теперь спокойно нельзя», — пишет «Москва сейчас».

В Калуге «вечно недовольные калужане» добились отключения подсветки дворца спорта. Оказалось, что недавно открытый с почестями дворец доставил много неудобств жителям соседних домов, которые начали жаловаться на красивую синюю подсветку. Приглушить ее не получилось, и тогда ее решили отключить полностью. «Теперь громадное здание по вечерам будет виднеться темной головешкой, а былую красоту включат только по праздникам», — грустит «Калужский мечтатель».

Северо-Западный федеральный округ

«Петербургский дневник» узнал, что в Ленинградской области гражданин решил продать сразу две пушки времен Великой Отечественной войны. Цена — три миллиона рублей, а вес одной из пушек — почти 2,5 тонны.

Полиция в Петербурге задержала мужчину без определенного места жительства, который угнал BMW, немедленно совершил на нем ДТП и тут же вернул машину на место. Владелец оценил свой ущерб в 200 тысяч рублей. «В этой новости прекрасно все», — считают «Записки декабриста».

Сыктывкар оказался мало готов к осени. «Усы Печорина» пишут, что в городе даже побили рекорд: целые жилые кварталы столицы Коми все еще стоят без отопления, есть даже официальные цифры — в каждый четвертый дом города отопление так и не подано. Зато траншеи для ремонта сетей стоят раскопанными уже третий месяц, а по двум улицам из-за них до сих пор перекрыто движение.

Приволжский федеральный округ

«Татмедиа» рассказал, что на фестивале «Вкусная Казань» впервые пройдет битва татарских бабушек против шеф-поваров. Кроме эпического конкурса гостей ждут конкурсы и мастер-классы от шеф-поваров. Будут ли мастер-классы от бабушек, непонятно.

Судя по проектной документации, строящаяся от Москвы до Казани трасса станет одним из самых сосновых мест в стране. На озеленение обочины соснами направят 35 млн рублей. «Складывается впечатление, что строительство трассы приносит природе больше пользы, чем вреда. Ранее стало известно, что в Татарстане восстановят 263 га лесов из-за строительства трассы», — пишет «Итиль».

Другая история с деревьями случилась в Мордовии. Местный кузнец смастерил «денежное дерево» из монет, чтобы подарить Владимиру Путину. А двое нетрезвых граждан влезли в гараж, где стояло дерево, и ободрали несколько веток, сообщает «Голос Торамы». Воров уже опознали, заявление в полицию мастер писать не стал.

Южный федеральный округ

В Ростове-на-Дону прошло помидорное побоище. Десятки жителей в дождевиках кидались овощами друг в друга ради потехи. «Так горожане решили проводить лето», — пишет «Ростов №1», уточняя, что битва состоялась в рамках городского пивного фестиваля.

На Кубани сотрудник полиции не сумел побороть соблазн и украл у задержанного фальшивые пятитысячные купюры. За вечер правоохранитель посетил несколько алкогольных магазинов и хорошо пополнил свой домашний бар. К моменту задержания он успел потратить 25 тысяч рублей, рассказали «Кубанские новости». Страж порядка утверждает, что не распознал фальшивки. Мужчина отстранен от службы, назначена служебная проверка.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставрополе на светофоре остановился автомобиль и перестал реагировать на зеленый сигнал. Подоспевшие инспекторы ГИБДД увидели спящего водителя. Его растормошили и выяснили, что он мертвецки пьян и попросту заснул, пока стоял на светофоре, узнал «ОБС Ставрополь».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге на продажу выставили квартиру с 94-летней бабушкой. Дело в том, что квартира была под залогом, попала в собственность банка. Продавец не скрывает, что по решению суда бабушка прописана в продаваемой квартире и съезжать не планирует, сообщает «Екатеринбург №1».

В Лабытнанги в сквере поставили фигуры динозавров. Жители оказались недовольны звуками, который они издают. «Люди, когда брали квартиры, не думали о том, что тут сутками будет писк и рев животных, который пугает. Есть люди, которые посменно работают, день не поспать, а вечером динозавры орут», — передает «Округ белых ночей». В итоге одному из динозавров суровые ямальские дети уже вырвали язык.

Сибирский федеральный округ

«Томский очкарик» рассказал, что на фасаде главного корпуса СибГМУ появился горельеф Вячеслава Новицкого, 18 лет занимавшего пост ректора. Интересно, что практику с горельефами профессоров запустил именно Новицкий, он же определил место для своего будущего горельефа.

«Новости Красноярска» пишет, что недавно местный гольф-клуб открыл вакансию отпугивателей ворон с дроном и собакой. Ее быстро закрыли. Кроме того, отпугиватели будут отслеживать место мячей. С собакой получилось хуже, она должна возвращать мячики, но часто отвлекается на сусликов.

«Сибирский панк» рассказал, что в десяти омских школах для первоклассников решили проводить уроки хоккея.

Дальневосточный федеральный округ

Amur Mash передает грустную историю о предсказании. Студент из Благовещенска поджег себя из-за слов гадалки: она сказала, что он скоро умрет. Юноша получил сильные ожоги и в самом деле скончался.

Закончим на хорошей новости. В Магаданской области откроют особый заказник с овцебыками и снежными баранами. Они уже прижились и дали потомство, сообщает «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 17 сентября.