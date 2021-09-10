Москва, 10 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Часть акватории Севастопольской бухты передана в пользовании на 20 лет Министерству обороны Российской Федерации. Соответствующее распоряжение Правительства РФ от 8 сентября опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Kabelleger В Севастопольской бухте

«Предоставить минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Севастопольской бухты Чёрного моря, для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — говорится в документе.

Документом установлены границы части акватории, передаваемой Минобороны, общая площадь составляет 0,5739 кв. км. Также в документе указаны условия содержания акватории со стороны пользователя — в частности, предусмотрен запрет на загрязнение и проведение работ, которые могут привести к изменению естественного водного режима.