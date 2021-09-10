Нижний Новгород, 10 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Управление МВД по Нижегородской области выявило сбой в работе регионального центра безопасности дорожного движения, в результате которого оказались утеряны данные о штрафах за нарушения правил стоянки и парковки на сумму свыше 50 млн рублей, передает «Коммерсант-Приволжье».

Minsvyaz.ru Оплата штрафа ГИБДД

В ведомстве сообщили, что это произошло из-за технических неполадок в работе мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений, принадлежащих подрядчику, нанятому Нижегородским ЦБДД.

В региональном управлении МВД утверждают, что взыскать штрафы по пропавшей информации о нарушениях представляется невозможным из-за истекших сроков давности, которые составляют два месяца с момента правонарушения.

Сейчас полиция рассматривает вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела по статье «Халатность».