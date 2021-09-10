Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В правительстве Санкт-Петербурга официально подтвердили, что связи с понедельника, 13 сентября, в городе начнется периодическое протапливание. «В первую очередь тепло начнут подавать в детские сады и школы, учреждения здравоохранения и социальной защиты», — уточнили 10 сентября в пресс-службе губернатора Северной столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Решение о постепенном включении источников тепла и его подаче потребителям принято в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха в ночные часы. По данным синоптиков, 11 сентября температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов.

«Объекты энергетики готовы к отопительному сезону. Проведены испытания систем теплоснабжения, текущие и плановые ремонты теплосетей. На особом контроле — социальные объекты. Они были полностью готовы к подаче тепла уже к 1 сентября», — отметил губернатор Александр Беглов.

Многоквартирные жилые дома будут подключаться к теплоснабжению по решению управляющих компаний. Регулярное отопление будет запущено после пяти подряд дней со среднесуточной температурой воздуха ниже +8 градусов.