Тегеран, , 16:51 — REGNUM Израильский режим, незаконно обладающий ядерным оружием, грозит им Ирану, ядерная программа которого «самая проверяемая в мире», заявил 10 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на своей странице в Twitter.

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При этом он отметил, что иранская сторона оставляет за собой право ответа на исходящие от Израиля угрозы.

«Находящийся вне закона израильский режим, сидящий на незаконном ядерном оружии и отказывающийся присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), снова угрожает члену ДНЯО Ирану, обладающему самой проверяемой ядерной программой в мире», — написал иранский дипломат.

«Тегеран оставляет за собой право ответных действий», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Израиля Яир Лапид в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Иран находится в двух шагах от получения ядерного оружия и «израильское государство имеет право защищать себя от атак и угроз иранского присутствия».

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