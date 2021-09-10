Москва, 10 сентября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Москва обгоняет Запад по уровню предоставления государственных услуг, например, в США нет ни одного государственного учреждения с подобным уровнем сервиса, заявил президент компании Service Quality Institute. Своими впечатлениями Джон Шоул поделился 10 сентября на IV форуме социальных инноваций регионов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфостойка МФЦ

«Вы во многом начинаете опережать Запад. В офисах «Мои Документы» я увидел заботу и о клиентах, и слаженную работу специалистов. Это прекрасно. Офисы «Мои Документы» работают 7 дней в неделю без выходных. В США нет ни одного государственного агентства, которое так работает. Ваши центры работают лучше, чем коммерческие компании», — отметил Шоул.

К таким выводам эксперт пришел после посещения ряда МФЦ в центральном, юго-восточном и восточном округах столицы. Он пришел в них под видом обычного посетителя и попытался получить ряд государственных услуг для иностранных граждан.

Ранее на форуме представили новую технологию Ассессмент-центр. По задумке властей работодатели и соискатели смогут напрямую встречаться в центрах «Моя работа», что позволит сократить издержки при поиске как работы для одних, так и работников для других.

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