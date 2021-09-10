Специалист из США похвалил сервисы госуслуг Москвы
Москва, 10 сентября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Москва обгоняет Запад по уровню предоставления государственных услуг, например, в США нет ни одного государственного учреждения с подобным уровнем сервиса, заявил президент компании Service Quality Institute. Своими впечатлениями Джон Шоул поделился 10 сентября на IV форуме социальных инноваций регионов.
«Вы во многом начинаете опережать Запад. В офисах «Мои Документы» я увидел заботу и о клиентах, и слаженную работу специалистов. Это прекрасно. Офисы «Мои Документы» работают 7 дней в неделю без выходных. В США нет ни одного государственного агентства, которое так работает. Ваши центры работают лучше, чем коммерческие компании», — отметил Шоул.
К таким выводам эксперт пришел после посещения ряда МФЦ в центральном, юго-восточном и восточном округах столицы. Он пришел в них под видом обычного посетителя и попытался получить ряд государственных услуг для иностранных граждан.
Ранее на форуме представили новую технологию Ассессмент-центр. По задумке властей работодатели и соискатели смогут напрямую встречаться в центрах «Моя работа», что позволит сократить издержки при поиске как работы для одних, так и работников для других.
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