Уфа, 10 сентября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Капсулу городской школы заложили в рамках III Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2021» в городе Сибае Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что школе № 6 порядка 70 лет, степень износа здания составляет около 70%. Новое здание школы планируется построить к 1 сентября 2023 года.

«Современный, динамично меняющийся мир и форматы образования требуют качественной инфраструктуры. И если учиться на коленках или, например, за партами, которым по 30−40 лет, то ни о какой эффективности обучения мы говорить не можем. Так не может быть, так не должно быть, и так не будет», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, который сам был учеником этой школы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии более 141 тысячи детей прошли обследование в прошлом году в школьных стоматологиях.