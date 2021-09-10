Москва, 10 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Четыре крупнейших маркетплейса России в день пропускают через себя примерно 1 млн покупок почти на 2 млрд рублей. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 10 сентября заявил руководитель проектного офиса главного контрольного управления города Москвы Николай Барков выступая на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому».

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«Сектор госзакупок зарегулирован текущей «нормативкой» и живет в сфере конкуренции, четко описанной в законе, — сказал Барков выступая на сессии форума «Маркетплейсы. Как эффективно использовать доступные технологии связи с потребителями». — При этом объем этого рынка огромен — он составляет свыше 30 трлн рублей в год. И это составляет почти треть ВВП страны. Это гигантские объемы, которые нужно обеспечивать гигантскими поставщиками. И в конце 2020 года государство пошло навстречу открытому коммерческому рынку и создало такой формат, как «закупки с полки». Это такой формат, когда государственный заказчик выходит на маркетплейс и осуществляет прямую закупку. Хотя и со своими ограничениями».

Как пояснил Барков, государство пошло по пути создания собственных маркетплейсов.

«Столичные власти пошли в 2013 году первыми на апробацию таких форматов. Тогда это были закупки до 100 тыс. рублей. Сейчас это уже закупки до трех миллионов рублей», — сказал Барков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября проходит второй день IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому».